Çıldır Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda düzeltme ve kumlama yapılarak sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Çıldır'da alt yapının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları başladı.

Çıldır Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının sona ermesinin ardından, Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu önderliğinde kesilen kurban ile birlikte asfaltlama çalışmasına Çıldır Tabur Komutanlığı önünden başlandı.

Çıldır Belediyesi ilçedeki alt yapıyı iyileştirme çalışmaları ile ilçedeki bütün kanalizasyon hatlarının yanı sıra, yağmur suyu tahliye ve doğalgaz boru hattı çalışmaları başlatmıştı.

Yaklaşık 3 ay süren alt yapı çalışmalarının ardından üst yapıya geçildi. Alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile cadde ve sokaklarda düzeltme ve kumlama çalışmaları yapılarak sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu " ilçemizde büyük sorunlar yaşadığımız tüm kanalizasyon hatlarını yeniledik. Bununla birlikte yağmur suyu tahliye kanalları yaparak ilçedeki su taşkınlarını önlemeyi hedefledik. Bu çalışmalar son derece başarılı oldu. İlçemizin alt yapısı ömürlük hale getirdik. Ayrıca doğalgaz boruları döşeyerek, ilçemizin doğalgaza kavuşması için ilk adımı attık. Alt yapımızın tamamlanmasının ardından kurbanımızı keserek sıcak asfaltlama çalışmamıza başladık. En kısa sürede asfaltlama çalışmamızı bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - ARDAHAN