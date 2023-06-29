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Çıkan anız yangını paniğe neden oldu

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çıkan anız yangını paniğe neden oldu

MALATYA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Güncel

Yeşilyurt Malatya İtfaiye Güncel Haberler

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