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Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

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Beyoğlu Cihangir'de Fehmi Can K. adlı kişi, husumetli olduğu 3 kişi tarafından sokakta kılıç ve sandalyeyle saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganların geçmişte de benzer bir olaya karıştığı öğrenildi.

Beyoğlu Cihangir'de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından kılıç ve sandalyeli saldırıya uğradı. Fehmi Can K. de kendisini sandalyeyle korumaya çalıştı.Olaydan yaralanan olmazken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Üç saldırganın geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, Fehmi Can K. aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehi Can K.'ye saldırdı.Bu sırada Fehmi Can K. sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara direndi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan 3 kişinin geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.'nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.'nin ise geçtiğimiz Eylül ayında Tophane'de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı. Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Cihangir'de kılıçlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPole star:

Geçen yıl demekle süreyi uzatiyorsunuz... 4 ay önce silahla yaralama olup caza almazlarsa birini öldürene kadar devam ederler

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Ceza evi yatak açığı hastane yatak açığından daha acil ve ölümcül bir sorun. Türkiye'den fazla büyütülmüş beşli çağırılsın özel ceza evleri yapsınlar.

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