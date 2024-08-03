Üye Girişi
Haberler

Cihangir'de 3 Kadına Saldırıp Darp Eden Şüpheliler Gözaltına Alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihangir'de bir eğlence merkezinde 3 kadına saldırıp darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

(İSTANBUL) Cihangir'de bir eğlence merkezinde 3 kadına saldırıp darp eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.M.D'nin 13, V.T'nin ise 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edildikleri açıklandı.

Beyoğlu Cihangir'de bir eğlence merkezine giden 3 kadına yönelik fiziki saldırı ve saç çekme görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.D'nin 13, V.T'nin ise 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 2 Ağustos 2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak; olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, iş yeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 3 Ağustos 2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir."

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından  "Gereği yapıldı" notuyla "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" paylaşımında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cihangir 3.Sayfa Güncel Haberler

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

 Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

 İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

İmamoğlu'dan tartışma yaratacak iddia: MHP'li oldukları için bir tek o belediyeye para göndermediler

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title