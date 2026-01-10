Haberler

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Ciğer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Cihan Ciğer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki önemli rollerine vurgu yaptı ve tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ciğer, mesajında, basın mensuplarının, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Ciğer, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve şeffaflığın sağlanması noktasında basın emekçilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir. Zor şartlar altında, büyük bir fedakarlıkla görev yapan basın çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Meslek ilkeleri doğrultusunda, etik değerlerden ödün vermeden görevini sürdüren tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

