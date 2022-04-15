Çiğli sokaklarında oluşan çöp yığınları toplanmayı bekliyor

İZMİR (AA) - Çiğli Belediyesine bağlı şirket Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmasının ardından oluşan çöp yığınları kaldırılmayı bekliyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Çöp kamyonları, konteynerleri boşalttı ancak konteyner çevresine taşan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.

Mahalle sakinlerinden Selami Elagöz, Çiğli Belediyesi ile sendika arasındaki uzlaşmazlıktan dolayı çöplerinin toplanmadığını söyledi.

Hava sıcaklığın artmasıyla çöp kokusunun evlerin içlerine kadar geldiğini ve camları açamadıklarını anlatan Elagöz, "Bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. İlgililere de iletilmiştir. Sanırım grev de kalkmış. En kısa zamanda kaldırılmasında fayda var. Mağduruz hem koku hem de görsellik açısından da sakıncalı buluyorum. Çocuk parkına da yakın. Çocuklara da zararlı mikrobik bulaş olabilir." dedi.

Mahalle sakinlerinden Suna Eves de çöplerin toplanmamasından dolayı çocuklarını parka çıkaramadıklarını söyledi.

Suna Eves, "Camlarımızı açamıyoruz, havanın sıcaklığından koku daha da fazlalaştı, böcekler, sinekler de arttı. Bir an önce toplanmasını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.