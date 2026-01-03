İzmir'de 17 bin 280 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 17 bin 280 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Güzeltepe Mahallesi'nde yaptığı uygulamada şüphe üzerine Ş.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üstünde ve evinde yapılan aramada 17 bin 280 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.