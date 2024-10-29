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Çiğli'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Çiğli'de Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinde başlayan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Sıddık Temel, hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde iş yerinde başlayan ve sokağa taşan silahlı kavgada açılan ateşle ağır yaralanan polis memuru hastanede yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi 9501 Sokak'taki iş yerine iki otomobille gelen kişiler, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinden dışarıya çıkan grup ateş ederek bölgeden kaçtı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Sıddık Temel, çevredekiler tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Temel'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polis, kaçan 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahla gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

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