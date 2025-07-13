Çiğli'de Mahsur Kalan Yavru Leylek Kurtarıldı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, yuvasında ayağına ip dolanıp mahsur kalan yavru leylek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde vatandaşlar leylek yavrusunun elektrik direği üzerindeki yuvasından uçamadığını fark etti. Leylek yavrusunun çırpınışlarını gören vatanlar kendi imkanlarıyla yavruya müdahale etti. Sonuç alınamayınca leyleğin kurtarılması için sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. Durumdan haberdar olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın talimatıyla belediye ekipleri, yavru leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yuvaya çıkıp leyleği kurtardı. Belediye yetkilileri, leyleğin durumunun iyi olduğunu belirtti.