Çiğli'de Kadın Cinayeti: Demet Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çiğli'de Kadın Cinayeti: Demet Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi Halil T. tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu, cenaze töreniyle toprağa verildi. Törende kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tartıştığı eski eşi Halil T. (46) tarafından dün Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde defalarca bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu (45) için Gümüşpala Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, kızının tabutu başında gözyaşı döken anne Suna Polat, ayakta durmakta güçlük çekti.

Anne Polat, "45 yaşında kızımı toprağa verdim, dağlar taşlar acıyın bana yavrumu kaybettim" şeklinde ağıt yaktı.

Törende bazı kadınlar, Demet Akarsu'nun fotoğrafının yer aldığı "Kadın cinayetlerini durduracağız" yazılı pankart taşıdı.

Akarsu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, çiftin 2021 yılında evlendiği, 2 ay önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Akarsu'nun Çiğli'de güzellik merkezi işlettiği, Halil T'nin ise çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.

Olay

Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki evde dün Demet Akarsu ile eski eşi Halil T. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, Halil. T, eski eşi Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklamıştı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akarsu kurtarılamamıştı.

Suç aleti bıçakla olay yerinde gözaltına alınan Halil T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: Artık son bulmalı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' hamlesi
4 çocuğa hayvan dışkısı yediren utanmaza ödül gibi ceza

4 çocuğa dışkı yediren utanmaza ödül gibi ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

10 dakika arayla 2 büyük deprem! Ülkede tsunami uyarısı yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.