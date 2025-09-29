Çiğli'de Çöp Tepkisi: Mahalle Sakinleri Eylem Düzenledi

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan bir grup vatandaş, kent genelindeki çöplerin depolandığı alana giden yolda eylem yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, çöp tesisisin girişine yakın bölgede yolu trafiğe kapatarak, bölgeye çöp dökülmesine tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Ali Kazar, tesisin kapatıldığını, bölgeye geçici bir süre için çöp dökümü izni verildiğini, yeni çöp depolama alanı nedeniyle mahalle sakinleri olarak yeniden sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Yargı kararlarına rağmen bölgede usulsüz bir şekilde çöp depolanmaya devam edildiğini savunan Kazar, "Burada yarın olacak felaketin önüne kim geçecek? Çocuklarımız çöp suyunun içinde okula gitmesinler. 10 sene yapılan yer 33 sene olmuş. Çöp getirmeye devam ediyorlar. Utanmadan getiriyorlar." diye konuştu.

Mahalle sakini Talip Koçak ise Cumhuriyet Mahallesi'nde çöpsüz bir hayat istediğini söyledi.

Çiğli Belediyesini eleştiren Koçak, "Çiğli Belediye Başkanı tesis açılmadan önce 'arkanızdayız' dedi. Çiğli Belediyesi niye itiraz etmiyor?" dedi.

Veysel Özkan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mahalleden ev almasını, çöp kokusuyla yaşamasını istediğini dile getirdi.

Porsol Yusufoğlu ise çöp sorununun siyaset üstü bir sorun olduğunu kaydederek, "Çiğli ve Harmandalı tarafı yüzde 60 Cumhuriyet Halk Partisine oy veriyor. Bir daha kimseye oy vermiyorum. Cumhuriyet Halk Partisini de kınıyorum. Bu bizim kaderimiz değil." ifadesini kullandı.

Yol, eylemin ardından trafiğe açıldı.