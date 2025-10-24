Haberler

Çiğli Belediyesi'nde Memurlar İş Bıraktı

Güncelleme:
İZMİR'in Çiğli Belediyesi'nde Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle 1 gün süreyle iş bıraktı.

Çiğli Belediyesinde görev alan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye bağlı memurlar, yaklaşık 5 aylık geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle 1 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu kapsamda belediye binasının önünde bir araya gelen memurlar basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Sabrımız tükendiği, alın terimiz hiçe sayıldığı için buradayız. Bugün hizmet üretmiyoruz. Bugün hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Aylardır süren iyi niyetli bekleyiş artık dayanılmaz bir zulme dönüşmüştür. Bizler, Çiğli Belediyesi emekçileri, bu kentin kalbiyiz, damarlarıyız, nefesiyiz. Gün doğumundan gece yarılarına kadar bu kentin düzeni, temizliği ve hizmeti için ter döken biziz. Ama biz bu kenti yaşatırken, belediye yönetimi bizi yok sayıyor, görmezden geliyor" dedi.

'TİS ALACAKLARIMIZI TALEP EDİYORUZ'

Filiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Ödenek yok', 'Bütçe yetersiz' gibi cümleler Çiğli Belediyesi emekçilerine artık inandırıcı gelmiyor. Bütçe bir tercihtir. Bu tercih de emekçinin maaşı ve TİS alacağı bütçenin ilk kalemi olmalıdır. Lüks araçlara, tanıtım kampanyalarına, makam harcamalarına kaynak bulanlar, emekçinin alın terine sıra gelince mi bütçeyi hatırlıyor? Biz, sadaka ya da merhamet istemiyoruz. Biz, bedel ödeyerek, mücadeleyle kazandığımız yasal hakkımızı, TİS alacaklarımızı talep ediyoruz. Bu hak pazarlık konusu yapılamaz, keyfi olarak ertelenemez. Belediye yönetimi şunu iyi bilmelidir ki TİS alacaklarımız ödenene kadar bu mücadele bitmeyecek."

'1 AY MAAŞ ALAMADIĞIMIZDA HAYATIMIZ KABUSA DÖNÜŞÜR'

"Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" diyen Filiz, "Bizler maaşından başka geliri olmayan emekçileriz. 1 ay maaş alamadığımızda hayatımız kabusa dönüşür. Bu yüzden çağrımız nettir. Emeğin sesine kulak verin, masaya somut bir ödeme planıyla oturun. Bugün işi durdurduk. Yarın, Çiğli'de tüm hizmeti durdururuz. Çünkü geçim derdine mahkum edilmek, alın terimizin gasbedilmesine sessiz kalmak bizim kaderimiz değildir. Bu haklı direnişi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer bu haksızlık giderilmez, TİS alacaklarımız derhal ödenmezse, mücadelemizi daha da büyüteceğimizi herkes bilmelidir" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,




