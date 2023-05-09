Çiğli Belediyesi Malatya'da çadır ve konteynerlerde kalanlara kişisel bakım hizmeti veriyor

Çiğli Belediyesi ekipleri, Malatya'da çadır ve konteynerlerde kalan kadın, erkek ve çocuklar ile yatalak ve engelli hastalara kişisel bakım hizmeti veriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Çiğli'den gelen ekibi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiğli Belediyesi ekipleri, Malatya'da çadır ve konteynerlerde kalan kadın, erkek ve çocuklar ile yatalak ve engelli hastalara kişisel bakım hizmeti veriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Çiğli'den gelen ekibi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çadırlarda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

"SİZDEN BAŞKASI YANIMIZDA YOKTU"

Ağbaba, "Anneler Günü nedeniyle Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü depremde mağdur olan ve kişisel bakımlarını yapamayan güzel annelerimize destek olmak için ekibini gönderdi. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde depremden etkilenen ve üç aydan beri çadırda kalan güzel kadınlarımızın kişisel bakımları yapılıyor. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Bornova Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda yaşayan kadınlar ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya kendilerine gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda oldunuz. Üç aydan beri sizden başkası yanımızda yoktu. Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Yanımızdaydınız, çok teşekkür ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz. Milletvekilleri sizin gibi halkın sesi olsun. Sizin insanlığınız açık bir şekilde ortaya çıktı. Sizin gibi değerli bir milletvekilimiz olduğu için mutluyuz" dediler.

"KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ"

Ağbaba, yatalak ve engelli hastalara evlerine giderek hizmet verildiğini de kaydederek, "Umarım bu Malatya'ya da örnek olur. Yatalak ve engelli hastalar için büyük bir mağduriyet var" dedi.

Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Nihal Demir Çoban ise Çiğli Belediyesi olarak deprem bölgesi olan Malatya'da kişisel bakım hizmeti verdiklerini söyledi. Çoban, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün desteğiyle bütün deprem bölgelerinde kişisel bakım hizmetini verdiklerini kaydederek, "Bunun yanında yatalak ve engelli hastalarımıza da kuru banyo hizmeti sunmaktayız. Depremde kadın ve çocuklar daha çok etkileniyor. Kadınların yarısına küçükte olsa bir merhem olsun istedik" dedi.