Çığda ölen dağcı, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü ve Dağ Rehberi Mustafa Tekin'in (43) cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Yaylalar köyüne bağlı Olgunlar Mahallesi'nde tur kayağı yapan 9 kişilik kafilenin üzerine, 4 Mart'ta saat 14.30 sıralarında çığ düştü. Mustafa Tekin ile Necmi Can Öztoprak hayatını kaybetti, 7 kişi ise kendi imkanları ile kurtuldu. Öztoprak'ın cenazesi İstanbul'a, Tekin'in cenazesi ise Erzurum'a gönderildi. Tekin için ikindi vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Tekin'in cenazesi, Aziziye ilçesine bağlı Süngerişli köyünde toprağa verildi.'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na 160 kez zirve tırmanışı yapan Mustafa Tekin, 30 Mart 2022'de Van'ın Gürpınar ilçesinde mahsur kalan İtalyan kayakçıları kurtarmıştı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, Dağ Rehberi ve Erzurum'daki Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Tekin son olarak 26 Şubat'ta deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Palandöken'e zirve tırmanışı yapmıştı.