Yolu çığ nedeniyle kapanan mahalledeki 2 hastayı, ekipler hastaneye ulaştırdı

Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan iki kişi, zorlu hava koşullarında yapılan çalışmalarla hastaneye ulaştırıldı. Kalp hastası ve yüksek ateş şikayeti olan genç kız için ekipler 5 saat süren bir mücadele gerçekleştirdi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, yolu düşen çığ nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan 2 kişi, ekiplerin 5 saatlik yoğun çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Başkale ilçesine 98 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Sualtı Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası Bekir Kaya (80) ile yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan Beyza Teker (17) için yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ancak mahalle yolu düşen çığ nedeniyle kapalı olduğu için ekipler ilerleyemedi. Karla mücadele ekipleri, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen 5 saatlik çalışmayla yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri mahalleye ulaşarak her iki hastaya evlerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bekir Kaya ve Beyza Teker, daha sonra ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki hastanın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
