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Çiftlikköy Belediyesi Engelsiz Kafe'de Türk Kağıdı Atölyesi Düzenledi

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Çiftlikköy Belediyesinin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Engelsiz Kafe'nin bahçesinde düzenlediği "Geleneksel Türk Kağıdı Atölyesi"ne katılan ilkokul öğrencileri, kağıt hamurundan geleneksel Türk kağıdı üretme deneyimi yaşadı.

Çiftlikköy Belediyesinin Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Engelsiz Kafe'nin bahçesinde düzenlediği "Geleneksel Türk Kağıdı Atölyesi"ne katılan ilkokul öğrencileri, kağıt hamurundan geleneksel Türk kağıdı üretme deneyimi yaşadı.

Dut ağacı liflerinden oluşturulan kağıt hamurunun kullanıldığı atölye çalışmasında, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi Sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Aytekin Vural, Kağıt Üretim Teknikeri Fatih Karadavut ve Kaligrafi Sanatçısı Fatma Kebude, Giyim Sanayicileri Derneği Eğitim Vakfı Çiftlikköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine kağıt yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Öğrenciler, Karadavut'la kağıt hamurundan organik kağıtlar üretirken, Kebude de çocukların kağıt üretim teknikeri eşliğinde ürettikleri kağıtlara kaligrafik olarak isimlerini yazdı. Öğrencilere Osmanlı'da ilk kağıt üretiminin yapıldığı yerlerden Yalova'da kağıt yapım tarihini anlatan kitapla, isimlerinin yazılı olduğu el yapımı kağıtlar hediye edildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, haftaya değer katacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Miniklerimizi organik kağıtla ve kaligrafi sanatımızla buluşturduğumuz bu atölye çalışmasına vatandaşlarımız da ilgi gösterdi. Kağıdın ülkemizde bundan yüzyıllar önce 1745'te Yalova'daki kağıthanelerde üretildiğini öğrendiler. Çevre Haftası etkinliklerimiz çok güzel ilerliyor. Hafta boyunca organizasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çiftlikköy Sanat Çevre Kültür Güncel Haberler

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