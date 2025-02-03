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Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çiftlikbank davasında karar açıklandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ağabey Fatih Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis cezası verildi.

5 TUTUKLU SANIK CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Cafer Çolak, müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulunurken, bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.

HER 2 SANIK İÇİN DE TOPLAM 88 BİN 302'ŞER YIL İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

"BEN DOLANDIRMA KASTIYLA BU İŞE GİRMEDİM"

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir." şeklinde beyanda bulundu. Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine, Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SANIKLARDAN ÇOĞU BENİ TANIMIYOR"

Fatih Aydın ise, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Lider olmam için beni tanımaları lazım, ben de çoğunu tanımıyorum." dedi.

TOSUNCUK'A REKOR CEZA

Mahkeme heyeti aranın ardından 14.30 itibarıyla yeniden başlayan duruşmada "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıMurat Sari:

yakında çıkar..

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Ne yani bu dolandırıcı 450 bin yıl sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi ? Bu haksızlık

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Haber Yorumlarıhuseyin akyurek:

müebbet vermemişler sayılı gün çabuk geçer

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Haber YorumlarıJokerAllame:

tebrik edilesi kişi. Malum partiye oy veren akılda ki kişileri güzel yedi

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

bu adama ceza verilmesine gerek yoktu mavi yumurta icat eden adam ??

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

AKP ye bitcoın vermedi aldığı ceza ya bak diğer tosuncupu serbest bıraktılar

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

100 BİN SENEDE VERSENİZ BOŞ TUTUKLU KALDIĞI SÜRE İÇİNDE EN YÜKSEK HANGİ DOSYADAN CEZA ALDIYSA ONU YATIYOR 20 SENE ALSA 3/1 İNFAZ 13.5 YIL YATAR ÇIKAR KANUNLAR BÖYLE

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bence 2 - 3 yıl sonra bir yolunu bulup sessiz sedasız tahliye ettirirler.. ne yani adam milleti dolandırdı diye 45 bin sene hapis mi yatacak? akla mantığa aykırı.. biraz yatsın cezasını çekmiş olur zaten.

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Haber YorumlarıOsman Polat:

salak ABD ye gitseydinya

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne yapmış bu birşey kurgulamış millet te kendi eli ile gidip parayı basmış sahtecilik olabilir dolandırıcılık olabilir suçu, başka ne var gasp mı yapmış şantaj tehdit mi yapmış asıl parayı kaptıranlara ceza vereceksin dandik sistemlere para yatırıp devlet adli düzenini meşgul ettikleri için

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