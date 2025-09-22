Bodrum'daki Cinayet Davasında İtiraf

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ayhan Seyat (26) ile Ferit Yıldız'ın (22) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Arda Ramazan K., önceki ifadelerini değiştirip, cinayeti itiraf etti. Arda Ramazan K., "Birini ben, diğerini Suriyeli Mamo vurdu" dedi.

Olay, 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. 4 kişi, otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi. İçeri giren bu kişiler Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, 2 kişiden birini koltukta otururken, diğerinin yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ferit Yıldız memleketi Mardin'de, Ayhan Seyat memleketi Bitlis'te toprağa verildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Firarda olan olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Eşref T. ile Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun yakalanması için de çalışma başlatıldı.

55 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın ardından firarda olan Eşref T. ve Suriye uyruklu Muhammed Mamo'nun da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 55 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; 14'ü tutuklu, 2'si firari sanıklar için 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

OLAYDA İKİ AYRI SİLAH KULLANILMIŞ

Olayın ardından yapılan Adli Tıp incelemesinde; Ayhan Seyat'ın vücuduna isabet eden 14 mermiden 4'ünün, Ferit Yıldız'a isabet eden 20 mermiden ise 6'sının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Saldırıda 2 ayrı silahtan, uzaktan atışlar yapıldığı da ortaya çıktı. İddianamede; Eşref T.'nin Bodrum'da çevresindekilere kendini 'Peter Suslov' ismiyle tanıttığı ve olayın ardından yurt dışına kaçtığı belirtildi.

'FİRARİ SANIK, OLAYIN AZMETTİRİCİSİ VE PLANLAYICISI'

İddianamede; firari sanık Eşref T.'nin olayın azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu anlatıldı. Eşref T.'nin, öldürülen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ı diğer şüpheliler Naim Y. ve Ersan A.'nın aracılığıyla ulaşıp, Bodrum'a getirdiği ve yakın davrandığı, Bodrum'a başka bir amaç için getirdiğini söyleyip güvenlerini kazandığı, bu kişileri ev ortamına yerleştirip, görüşmelerini engelleyip telefonlarını kapattırdığı, uyuşturucu ve alkol temin ettiği, ev içerisinde bulunmalarından faydalanarak öldürülmeleri konusunda planlar yaptığına da iddianamede yer verildi.

SINIR DIŞI EDİLİNCE YAKALANMIŞLAR

İddianamede; şüpheli Arda Ramazan K.'nın olayın ortak faili olduğu ve Eşref T.'nin azmettirmesiyle çifte cinayeti işlediği vurgulandı. Arda Ramazan K.'nın öldürülen Seyat ile Yıldız'a bizzat ateş ettiği de iddianamede yer aldı. Arda Ramazan K.'nın olayın ardından diğer şüpheliler Eşref T., Caner A. ve Muhammed Mamo ile yurt dışına kaçtığı ancak sınır dışı edilince yakalandığı kaydedildi. Arda Ramazan K.'nın, "Eşref T. beni yurt dışına kaçırmadı. Kendi imkanlarım ile yurt dışına kaçtım. Eşref T.'den bu amaç ile maddi menfaat sağlamadım. Olay nedeniyle bir şey yapmadığım için pişmanlık duymuyorum. Delilleri saklamıyorum, bildiklerimi anlatıyorum. Seyat ve Yıldız'ı, biz evden ayrıldıktan sonra kim öldürdü, bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İki kişiyi ben öldürmedim. Bu amaçla para almadım. Kimse beni azmettirmedi. Bu şahısları öldürdüğüm için de yurt dışına kaçmadım. Olay nedeniyle kimseden korkmuyorum, tehdit edilmedim, bildiklerimi anlattım" şeklindeki ifadesi de iddianameye girdi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşma görüldü. İddianamedekinin aksine cinayeti işlemediğini belirten Arda Ramazan K., daha önceki ifadelerini değiştirdi. Arda Ramazan K. mahkemedeki ifadesinde, Eşref T.'nin kendisini uyuşturucu içmeye çağırdığını belirtip, "Attığı konuma gittiğimde; ölen 2 kişi ile birlikte Eşref T. ve Suriyeli Mamo vardı. Eşref, daha sonra telefon gelince ayrıldı. Uyuşturucu kullanmalarından sonra aralarında tartışma çıktı. Ölen kişilerden biri ile Suriyeli Mamo tartışmaya başladı. Daha sonra küfürleşmeler oldu; ben de o sıra Eşref'i aradım, tartışmalar devam etti. Ölen kişilerden biri, ölmüş babama küfretti, bize bağırmaya başladılar. Ellerini bellerine attılar, bir cisim gördük. Suriyeli Mamo ile üzerlerine atladık. Silah olduğunu anladık. Silahları aldık, birkaç el ateş ettik. Sonra midem bulandı, evden çıktım. O sırada Suriyeli Mamo peş peşe ateş etmeye başladı. Birini ben, diğerini Suriyeli Mamo vurdu. Daha sonra Eşref'in yanına gittik. 'Eşref, beni bırak teslim olmak istiyorum' dedim. Bana, 'Hayatımı mı karartacaksın, başımı mı yakacaksın?' deyip, vurdu. Ardından bizi yasa dışı yollardan yurt dışına çıkardı. Pişmanım. Korktuğum için doğruyu söyleyemedim, savcılık ifadem saçma oldu. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor. Türk adaletinden güçlü bir şey yoktur; onu anladım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanıklar Ali K., Caner A., Doğan S., Erhan Ş., Adem T., Ezgi Y., Hasan Y., Vedat Y., Hayrettin D., Muhammed A., Ersan A., Muhammed B., Naim Y. ise olayla ilgilerinin olmadıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Ardından tanıklar da dinlendi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.

