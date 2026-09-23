Çiftçi, FATF raporunun Türkiye'nin suçla mücadeledeki seviyesini yansıttığını söyledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Biz suçla mücadeleyi yalnızca sahada yürütülen operasyonlardan ibaret görmüyoruz. Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, "Suçun finansmanına da geçit yok." ifadesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun, Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz suçla mücadeleyi yalnızca sahada yürütülen operasyonlardan ibaret görmüyoruz. Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için suçun her türüyle ve suçun finansmanıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA