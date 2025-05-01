Çiftçi, Bulduğu Tilki Yavrularını İnek Sütüyle Besledi
Erzurum'un Oltu ilçesinde İsmail Akkaş, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besleyerek doğaya kazandırdı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan bir çiftçi, ahırında bulduğu 3 tilki yavrusunu ineğinden sağdığı sütle besledi.
Toprakkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Akkaş, hayvanlarını kontrol etmeye gittiği ahırında 3 tilki yavrusu buldu.
Bunun üzerine ineğinden sağdığı sütle yavruları besleyen Akkaş, daha sonra durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirdi.
DKMP ekiplerince teslim alınan tilki yavruları, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel