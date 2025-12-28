Cide-Bartın kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesini Bartın'a bağlayan sahil yolu, kar ve yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi ve yol üzerinde oluşan çatlaklar sürücüleri alternatif yollara yöneltti.
Olay, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçede gece boyu etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle Cide- Bartın yolunda heyelan meydana geldi. Yolda büyük çaplı çatlaklar oluşurken, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Bazı sürücüler alternatif olarak Gideros-Kalafat arasındaki köy yolunu kullandı.
