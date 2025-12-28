Cide-Bartın kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

KASTAMONU'nun Cide ilçesini Bartın'a bağlayan sahil yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçede gece boyu etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle Cide- Bartın yolunda heyelan meydana geldi. Yolda büyük çaplı çatlaklar oluşurken, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Bazı sürücüler alternatif olarak Gideros-Kalafat arasındaki köy yolunu kullandı.