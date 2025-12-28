Haberler

Cide-Bartın kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesini Bartın'a bağlayan sahil yolu, kar ve yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yol kenarındaki istinat duvarının çökmesi ve yol üzerinde oluşan çatlaklar sürücüleri alternatif yollara yöneltti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesini Bartın'a bağlayan sahil yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Kalafat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçede gece boyu etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle Cide- Bartın yolunda heyelan meydana geldi. Yolda büyük çaplı çatlaklar oluşurken, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Bazı sürücüler alternatif olarak Gideros-Kalafat arasındaki köy yolunu kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

