ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ofislerine düzenlendiği iddia edilen CIA baskınını yalanladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), CIA'nın ofislerine baskın düzenlediği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. ODNI Sözcüsü Olivia Coleman, iddiayı yalanlayarak Fox News sunucusu Jesse Watters'ın paylaşımını sildiğini belirtti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), "Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) ofislerine baskın düzenlediğine" dair haberlerin gerçek olmadığını bildirdi.

ODNI Direktörü Tulsi Gabbard'ın Sözcüsü Olivia Coleman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CIA tarafından ofislerine baskın düzenlendiği iddiasına tepki gösterdi.

Coleman, söz konusu baskın iddiasına yer veren haber linkini paylaştığı açıklamasında, "Bu yanlış. CIA, DNI ofisine baskın düzenlemedi." ifadesini kullandı.

Baskın iddiasının, Coleman'ın paylaştığı link aracılığıyla, Fox News sunucusu Jesse Watters'a ait olduğu anlaşılırken, Watters'ın bu paylaşımını Coleman'ın tepkisi sonrasında sildiği görüldü.

Watters'ın sildiği paylaşım

The Hill gazetesi, Watters'ın sildiği paylaşımda, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastı ve CIA'nın MK-ULTRA Projesi (insan zihnini kontrol etme çalışmaları) ile ilgili dosyaların, "Virginia'daki Ulusal Keşif Ofisi'nden (NRO) alındığını iddia eden" Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna'nın açıklamalarına atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Cumhuriyetçi Luna'nın, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Bunun endişe verici olmasının nedeni şu...Başkan'ın (Donald Trum) JFK'nin belgelerinin tamamen gizliliğinin kaldırılmasını emreden bir Başkanlık emri vardı ancak daha sonra MK-ULTRA dosyaları için de aynı şey geçerli oldu. CIA'nın tüm belgelerin yayımlandığını ve diğer belgelerin imha edildiğini söylediği biliniyor. Yani bunlar, görünüşe göre hiç var olmayan belgeler." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

MK-ULTRA dosyaları hakkında duruşma düzenleneceği belirtilmişti

Temsilciler Meclisi Federal Sırların Gizlilikten Çıkarılması Denetleme Görev Gücü'nün Başkanı olan Luna, geçen ayın sonlarında görev gücünün MK-ULTRA dosyaları hakkında bir duruşma düzenleyeceğini söylemişti.

Louisville Üniversitesi kayıtlarında, MK-ULTRA'nın, 1953'te davranış değişikliğini incelemek amacıyla CIA tarafından başlatılan bir program olduğu belirtiliyor.

Bu konu, Daily Mail gazetesinin geçen yıl CIA'nın okuma odasına zihin kontrolü üzerine yapılan araştırmalarla ilgili yeni bir raporun eklendiğini belirten bir makale yayımlamasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
