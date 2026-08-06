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CIA'nın Küba'ya yönelik gizli görev gücü iddiası

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New York Times, CIA'nın Küba'ya baskıyı artırmak ve istihbarat operasyonlarını genişletmek için gizlice görev gücü kurduğunu öne sürdü. Görev gücünün, Trump yönetiminin Küba'da liderlik değişikliği hedeflerini destekleyeceği iddia edildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının ( Cıa ), Küba üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice "Küba görev gücü" kurduğu iddia edildi.

New York Times gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı baskı ve operasyonları artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

Haberde CIA'nın, Havana yönetimi üzerinde baskıyı yoğunlaştırmak ve Küba'yı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla "gizlice Küba görev gücü kurduğu" iddia edildi.

Yeni görev gücünün, Trump'ın ada ülkesinde "ekonomik, siyasi ve liderlik değişiklikleri için baskı yapma çabalarının bir parçası" olduğu ve CIA'nın Küba'ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynak yönlendirmesini sağlayacağı öne sürüldü.

CIA'nın bu görev gücüyle "Amerikan karşıtı görülen yetkililerin yerine Trump'ın taleplerine daha yatkın liderlerin getirilmesini teşvik etmeyi hedefleyeceği" savunuldu.

ABD'nin Küba ablukası

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı "savaş eylemi" olarak nitelendirerek, bunun Küba halkını "sessizce boğup öldürdüğünü" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Temmuz'da basına yaptığı açıklamada, "Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı." değerlendirmesinde bulunarak, Küba'daki yöneticilerin çökmüş bir ideoloji üzerinde ilerleyerek ülkeyi "yok ettiğini" savunmuştu.

Amerikan basınında, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'da İran ile gerilim sürerken Karayipler bölgesi Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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