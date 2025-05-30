Chuck Schumer, Filistin Destekçileri Tarafından Protesto Edildi

Chuck Schumer, Filistin Destekçileri Tarafından Protesto Edildi
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ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, New York'taki bir etkinlikte Filistin destekçileri tarafından 'Özgür Filistin' sloganlarıyla protesto edildi. Protestocular, Gazze'deki durumu hatırlatarak Schumer'ı eleştirdi ve etkinlik sırasında güvenlik tarafından alandan çıkarıldılar.

NEW ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, düzenlediği bir etkinlik sırasında Filistin destekçileri tarafından "Özgür Filistin" sloganlarıyla protesto edildi.

Schumer, New York'taki Halk Kütüphanesi'nde "Antisemitism in America" (Amerika'da Yahudi Karşıtlığı) adlı kitabı için imza günü etkinliği düzenledi.

Etkinlik sırasında alanda bulunan çok sayıda kişiden "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.

Protestocular, seslerini yükselterek Filistin'e desteklerini gösterirken kütüphane güvenliği tarafından alandan dışarı çıkarıldı.

Gazze'de çocukların öldürüldüğünü ve aç bırakıldığını hatırlatan iki destekçi, alandan uzaklaştırıldı.

Güvenlik tarafından sürüklenen bir gösterici, "Gerçek bir Holokost, Gazze'de yapılıyor." diye bağırırken, bir diğer kişi de Schumer'ın "Yahudileri temsil etmediğini" ifade etti.

Başka bir gösterici, Schumer'ı "Yahudi olduğu için değil, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i fonlandığı için" protesto ettiklerini belirtti.

Bir protestocu, Schumer'a, "Sen New York'un yüz karasısın. İnsanlığın yüz karasısın. Sen bir canavarsın. Ellerinde hep Filistinlilerin kanı olacak." dedi.

Alandan çıkarılan destekçiler, protestoya kütüphanenin dışında da devam etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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