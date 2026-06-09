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CHP'li kadınların Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

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"Mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına geçmesi, parti tabanını ortadan ikiye böldü. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı iki kadın partili arasında sokak ortasında başlayan ağız dalaşı kısa sürede küfürlü kavgaya dönüştü.

  • Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de çift başlılık yönetimi resmiyet kazandı.
  • Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki kadın partili arasında küfürlü tartışma yaşandı.
  • Tartışmada Özel destekçisi kadın, Kılıçdaroğlu'na 'butlancı hain' diyerek küfür etti.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası CHP'de resmiyet kazanan çift başlılık yönetimi, parti tabanını ortadan ikiye böldü. Günlerdir Meclis kapılarında, adliye koridorlarında ve genel merkez önlerinde yaşanan hareketlilik, taraftarların fiziki ve sözlü çatışmasına evrildi. Son olarak kameralara yansıyan görüntülerde, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen iki kadın partilinin girdikleri tartışma, sokaktaki gerilimi gözler önüne serdi.

"BUTLANCI HAİN, S.KTİR GİT!"

Kalabalık partili grubunun gözleri önünde başlayan tartışmada taraflar birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Özgür Özel destekçisi olduğu anlaşılan bir kadın, mahkeme kararıyla koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek yüksek sesle "Hain" suçlamasında bulundu. Bu sözler üzerine sinirlenen Kılıçdaroğlu taraftarı kadın ise "CHP'de hain olmaz!" diyerek sert bir savunma yaptı. Aldığı yanıt karşısında adeta sinir krizi geçiren Özel destekçisi kadın, öfkesine hakim olamayarak, "Butlancı hainsin, s.ktir git!" diyerek sokak ortasında ağır küfürler yağdırdı.

PARTİLİLER ARAYA GİRMEKTE ZORLANDI

Ağır küfürlerin ve hakaretlerin havada uçuştuğu o anlarda çevrede bulunan diğer CHP'liler neye uğradığını şaşırdı. Sözlü kavganın fiziki arbedeye dönüşmesini engellemek isteyen partililer, sinir krizi geçiren kadını sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Araya giren partililerin müdahalesiyle iki kadın güçlükle birbirinden uzaklaştırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaynak: Haberler.com
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