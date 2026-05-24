Haberler

CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirilmesi parti içinde tartışmaları büyüttü. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, yaptığı açıklamada Özgür Özel’e destek verirken, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olması halinde istifa edeceğinin sinyalini verdi. Beker, "Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz" dedi.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin “mutlak butlan” kararı ile CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.

Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin yetkileri kaldırılırken, genel başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

GÖZLER CHP GENEL MERKEZİ’NE ÇEVRİLDİ

Kararın Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na tebliğ edilmesinin ardından gözler CHP’nin Balgat’taki Genel Merkezi’ne çevrildi.

Özgür Özel ve CHP’lilerin perşembe akşam saatlerinden bu yana boşaltmadığı binanın tahliyesi için Kılıçdaroğlu’nun başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

“KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞU PARTİYLE İŞİM OLMAZ”

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile çalışmayacağını ifade etti.

2025 yılının başlarında CHP’ye katılan Beker, partiye Özgür Özel için ve onun davetiyle geldiğini söyledi.

Altaylı'nın aktardıklarına göre Adnan Beker şunları söyledi:

“Beni bu partiye Özgür Bey davet etti. Onun davetiyle geldim. Özgür Özel var ise ben varım, Özgür Özel yoksa ben yokum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz.

"ÖZEL İSTİFA EDERSE BEN DE EDERİM"

CHP'yi şu an için bırakmıyorum. Özgür Özel olduğu müddetçe bırakmam. O ne yaparsa ben de onu yaparım. Onun vatanseverliğini biliyorum. Onu yalnız bırakmam. O nereye ben oraya. Giderse giderim, istifa ederse ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmam. Baktım Özgür Bey dönemiyor. Bırakır bağımsız olarak yoluma devam ederim”

Kaynak: Haberler.com
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Hadi et hadi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Özel yönetimi yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu bayram sonuna kadar kurultay kararı almazsa imza toplanacak

Özel yol haritasını belirledi: Kılıçdaroğlu kurultay ilan etmezse...
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama

Türkiye'den Premier Lig'e futbolcu götürecek mi? Acun'dan bomba sözler