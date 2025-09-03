CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Gürsel Tekin'e 15 Gün Süre

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin takvimi açıkladı. YDK, Tekin'e yazılı savunma yapması için 15 gün süre tanıdı. Tekin, sözlü savunma yapmak isterse 26 Eylül'de yapılacak YDK toplantısında sözlü savunma yapabilecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 2 Eylül'deki toplantısında alınan kararla "parti disiplinini zedeleyen eylemleri" gerekçesiyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK'ya sevk edilen Tekin'in dosyası, 26 Eylül'de kurul toplantısında görüşülecek.

YDK Sekreteri Avukat Deniz Çakır imzasıyla Tekin'e gönderilen tebligatta, yazılı savunma için 15 günlük süre tanındı. Tekin'in sözlü savunma yapmak istemesi halinde ise 26 Eylül saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde hazır bulunabileceği bildirildi.

Tebligatta ayrıca, belirtilen süreler içinde savunma yapılmaması ya da tebligatın kabul edilmemesi halinde Tekin'in savunma hakkından feragat etmiş sayılacağı ifade edildi.