(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, "Ekranları susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Halkın haber alma hakkını, özgür basını ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Sözcü Tv'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sözcü TV ve internet sitesine kayyım atanması, yalnızca bir medya kuruluşuna yönelik müdahale değil, doğrudan halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdittir. Medya kuruluşlarının sahiplerine yönelik iddialar ve yürütülen soruşturmalar, o kurumlarda görev yapan gazetecilerin, çalışanların ve yayın organlarının zarar görmesine gerekçe olamaz. Hukuki sorumluluk şahsidir. Bunun bedeli basın emekçilerine ve halkın haber alma hakkına ödetilemez.

Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek, farklı sesleri susturmak ve eleştirel gazeteciliği baskı altına almak demokratik bir hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmaz. Basın özgürlüğü, yalnızca iktidarın duymak istediklerini söyleme özgürlüğü değildir. Gazetecilik suç değildir. Halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması, demokrasinin en temel güvencelerinden biridir. Ekranları susturarak gerçekleri ortadan kaldıramazsınız. Halkın haber alma hakkını, özgür basını ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA