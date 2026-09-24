CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun diledi

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(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, " Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depreme dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum."

Kaynak: ANKA