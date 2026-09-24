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CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun diledi

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CHP Sözcüsü Sarı, Şanlıurfa'daki 5,4 büyüklüğündeki deprem için geçmiş olsun diledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, depremden etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve can ve mal kaybı yaşanmamasını umduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, " Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depreme dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyorum."

Kaynak: ANKA
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