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CHP Sözcüsü Sarı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı

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CHP Sözcüsü Sarı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan açıklama yaptı. Sarı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık kahramanlarını saygı ve minnetle anarak '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne ilişkin, "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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