CHP Sözcüsü Sarı: Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerini örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümeyiz

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerini örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sarı paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyasette muhataplık ilke ister, ahlak ister, dürüstlük ister.

Biz; Türkiye'de hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, temiz siyaseti savunan, 103 yıllık geleneğimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan herkesle aynı saftayız.

Ancak günlük, popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla; sosyal medya kampanyalarıyla taban bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerini örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.

Gerçeklerin bir özelliği vardır: Er ya da geç ortaya çıkarlar. Algı operasyonlarıyla kendilerine muhatap arayanlar da kurdukları suni gündemlerle birlikte tarihe gömülecektir.

CHP'nin kapısı dürüst, ilkeli ve demokratik siyasete inanan herkese açıktır. Ancak siyaseti ahlaktan, dürüstlükten ve ilkeden yoksun bırakanların o eşikten geçmesi mümkün değildir."

Kaynak: ANKA