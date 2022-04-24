CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir" - Haberler

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CHP Sözcüsü Öztrak: "Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir"

ANKA - Merve Güven - Güncel
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CHP Sözcüsü Öztrak: 'Siyasetçinin Görevi Yasayla Tarihten Husumet Çıkarmak Değil, Geleceği İnşa Etmektir'

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir” dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir" dedi.

CHP Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "1915 Ermeni olaylarına" ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztrak'ın herhangi bir isim anmaksızın yaptığı paylaşım şöyle:

"Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır."

ANKA / Merve Güven - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Faik Öztrak, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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