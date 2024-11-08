Deniz Yücel'den Oğuz Kaan Salıcı'ya yanıt: CHP üyeleri neyin ne zaman tartışılacağını bilir

CHP'de İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Özgür Özel'e karşı adeta bayrak açtı. Özel'in "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" şeklindeki sözlerine sert tepki gösteren Salıcı "Kurultay bir lütuf değil haktır, genel başkan padişah değildir" dedi. Salıcıya yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

Yücel, "Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanı'nın buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir" dedi.

"NE AKILLA NE MANTIKLA İZAH EDİLEBİLİR"

Sosyal medya hesabından Salıcı'yı da etiketleyen Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir Sn. @oguzksalici. Bu durum olsa olsa katıksız bir kibirin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir. Daha bir kaç ay önce gerçekleştirilen tüzük kurultayında gerek genel başkan ve parti yönetimi, gerekse partinin stratejisi konusunda özgürce kürsü kullanıldığı, kurultaya sunulan tüzüğümüzün, 81 il başkanımızın tamamının, 1325 kurultay delegemizin tamamına yakınının desteğiyle, tam bir mutabakatla kabul edildiğini hep birlikte yaşadık.

"GENEL BAŞKANI TARTIŞMAYA AÇMAK BİR GAFLET HALİNİN DEĞİLSE, NEYİN GÖSTERGESİDİR?"

Daha geçtiğimiz hafta sonugerçekleştirilen 2 günlük milletvekili kapalı grup toplantısında 60'a yakın milletvekilinin söz aldığı, her konunun konuşulduğu ve tartışıldığı bilinen bir gerçektir. Burada sizinle birlikte 18 arkadaşımız sert eleştirilerde bulunmuş ama sizin dışınızdaki 17 arkadaşımız konuşması içerisinde mutlaka "birlik ve beraberliğin önemine" vurgu yapmış ve bu durum grubumuzun tüm üyelerini memnun etmiştir. Esenyurt Belediye Başkanımızın siyasi bir operasyonla tutuklandığı, belediyemize kayyum atandığı bir dönemde o gece televizyona çıkıp kurultay tartışmak, Genel Başkanı ve parti yönetimini tartışmaya açmak bir gaflet halinin değilse, neyin göstergesidir?

"CHP ÜYELERİ NEYİN NE ZAMAN TARTIŞILACAĞINI BİLİR"

Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, neyin ne zaman tartışılacağını, ne zaman birlik olunacağını çok iyi bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını korumak, partiyi korumaktır. Böyle bir siyasi ortamda bu tutumun aksine bir tavır geliştirmek asla kabul edilemez, tarih önünde mahcup, parti vicdanında ise mahkum olursunuz. Partimiz son seçimlerde büyük bir başarı kazanmış, ilk genel seçimde de iktidar olarak Türkiye'ye demokrasiyi, adaleti, ekonomik refahı, toplumsal huzuru ve barışı getirme iddiasında olan, son yerel seçimde 47 yıl sonra Türkiye'nin 1. partisi olmuş bir partidir.

"PARTİMİZİN BUNA KAYITSIZ KALMAYACAĞINI HERKESİN BİLMESİ GEREKİR"

Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in sizin bu saldırgan tutumunuza, fütursuz açıklamalarınıza karşı gösterdiği hoş görü ve nezaket dili ortada iken, başlatmaya çalıştığınız bu çirkin ve zamansız gündemin içine partimizi daha çok çekmeyiniz. Bizim tüm grubumuz, yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde durmaya, dayanışmaya ve 1. parti konumundaki partimizi daha da güçlendirmeye ve iktidara getirmeye ihtiyacımız var. Sizi akla, vicdana ve partili olma sorumluluğuna davet ediyorum."