CHP Sözcüsü Emre, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Ortaya çıkan görüntüler, Gazi Meclisimizin saygınlığına zarar vermiştir. Tüm dünyada Türkiye, bu görüntülerle görülmüştür." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'in, daha önce CHP'ye yönelik birçok soruşturmayı yürüttüğünü belirten Emre, "Türk yargı tarihimizde, hukuk tarihimizde bir defa şöyle bir örnek göremezsiniz, bir kişi çok yakın zaman içerisinde hakim, sonra bakan yardımcısı, sonra savcı, sonra bakan olarak tekrardan görevlendirildiği, yani önce yargı mensubu, sonra yürütmenin bir parçası, sonra tekrardan yargı mensubu, tekrardan yürütmenin önemli bir kısmında görev yapan kişi." ifadelerini kullandı.

Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın İmamoğlu partimizin milyonlarca üyesinin desteğiyle ve milletvekillerimizin bütününün imzasıyla Cumhurbaşkanlığına aday gösterildikten sonra peş peşe yürüyen soruşturmalar, davalar, kendisine, ailesine, mal varlığına, yakınlarına, dostlarına yönelik soruşturmalar ve o soruşturmaların davaya dönüşmesinden hemen sonra Adalet Bakanı olarak ödüllendirilme."

CHP olarak bedel ödemekten korkmadıklarını belirten Emre, "Geçmişten bugüne çok kereler büyük siyasi mücadelelerden geçmiş, büyük bedeller ödemiş, ancak yoluna devam etmiş, bu ülkenin en köklü, dünyanın en eski üçüncü partisi olarak yoluna devam etmiş bir siyasi partiyiz. Ülkeyi içine düştüğü bu çıkmazdan çıkartacağız." diye konuştu.

TBMM'de yaşananlar

CHP Sözcüsü Emre, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye de vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Meclis'te Anayasa gereği gerçekleşmesi gereken bir yemin töreni ve orada protestoların yaşanması çok doğaldır. Parlamentoların genelinde dünyada protestolar vardır. Bunun farklı farklı metotları olur. Ancak bütün bu olan bitene karşı oradaki grup başkanvekilimizin bir açıklaması, bir Anayasa gösterme ve iç tüzüğü gösterme gerekçesiyle Meclis'i yöneten başkanvekiline doğru yürümesine karşı gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Yani bizim kürsüyü işgal edeceğimizi düşünerek büyük bir zorbalık ve vandallıkla karşılık vermeye çalıştılar. Ortaya çıkan görüntüler, Gazi Meclisimizin saygınlığına zarar vermiştir. Tüm dünyada Türkiye, bu görüntülerle görülmüştür. Bunların sorumlusu baştan sona bizzat iktidar partisiyken, iktidar çevrelerinden, gerek Erdoğan gerek parti sözcüsünün partimize yönelik suçlamaları da anlamsızdır. Bize demokrasi dersi anlatmaya çalışanlar, Türkiye'deki demokrasiye savaş açanlar, demokrasinin 'd'sine tahammülü olmayanlardır. Burada olan biten her şey milletimizin hakemliğinde gerçekleşmektedir."

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına değinen Emre, "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi ve davası olarak bilinen davada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yöneltilen suçlamalardan biri, 1,1 milyarlık ihale vermek. Bu ihalenin belediye başkanımız görevden aldıktan sonra şu anki mevcut kişi tarafından onaylandığının altını çizelim." dedi.

Emre, iktidara gelmeleri halinde Adalet Bakanının aynı zamanda HSK'nın başı olmasının söz konusu olmayacağını belirterek, "Adalet Bakanı ve yürütmenin hiçbir temsilcisi, HSK'de yer almayacak. Kurumun üyeleri yargı mensupları tarafından seçilecek. Hakimler baktıkları davalar nedeniyle sürülemeyecek. Hakimlik teminatını getireceğiz." açıklamasında bulundu.