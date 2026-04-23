CHP Sivas İl Başkanlığı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

CHP Sivas İl Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kent meydanındaki törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile partililer anıta çelenk bıraktı.

Burada konuşan İl Başkanı Yılmaz Coşkun, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet diledi.

Coşkun, 23 Nisan'ın sıradan bir bayram olmadığını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı boyuncu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, halk iradesini esas alan bir yönetim anlayışını sergiledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocuklarımızın yaşam, eğitim hakkını güvence altına almak için söz veriyoruz." dedi.