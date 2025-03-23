CHP Sandık Süresini Uzattı: Demokrasi Şöleni Devam Ediyor

(ANKARA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Bu coşkuyla halk bize diyor ki; 'biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz'. Dolayısıyla orijinalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı saat 19.00'a kadar açık tutacağız" dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'nin cumhurbaşkanı ön seçiminde vatandaşları sandığa oy kullanmaya davet etti. Böke, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de iktidarın bize dayattığı ağır hukuksuzluğa, demokrasi yıkımına karşı milyonlar çok kararlı bir şekilde 81 ilde, 973 ilçede sokaklara taşan, sandıkların başından uzun sıralarda coşku içerisinde bekleyen bir demokrasi şöleni gösteriyorlar. Bu demokrasi şölenini milyonlar var ediyor. ve bu var ettikleri büyük irade, Ekrem Başkan'a karşı yapılmış olan ağır darbeye, halkın iradesine karşı yapılmış olan 19 Mart darbesine ve Ekrem Başkanla birlikte bugün hukuksuzca tutuklanmış olan tüm yol arkadaşlarımıza çok güçlü bir sahip çıkış ortaya koydu. ve bu coşkuyla halk bize diyor ki; 'biz bu sandıklarda bir süre daha bu kararlılığımızı göstermek istiyoruz'. Dolayısıyla orijinalde saat 17.00'de kapanacak olan sandıklarımızı saat 19.00'a kadar açık tutacağız.

"Bugünü tam da Ekrem Başkan'ın söylediği gibi büyük bir demokrasi şölenine çevirdiniz"

Buradan bir kez daha Ekrem Başkan'a, kendi iradelerine, yol arkadaşlarımıza, hukuka, demokrasiye, çocuktan yaşlıya, kadından gence büyük bir coşkuyla sahip çıkan halkımıza buradan bir kez daha sesleniyoruz. Birlikte güçlüyüz. Bize bugün bunu hatırlattınız. ve bu coşkuyla birlikte bugünü tam da Ekrem Başkan'ın söylediği gibi büyük bir demokrasi şölenine çevirdiniz.

Bu sandıklarda saat 19.00'a kadar Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede sandık başında bir arada olmaya devam edeceğiz. ve bu sandığın bir son olmadığı, bilakis büyük başlangıcın günü olduğunu tam da bu kararlılık ve coşkuyla göstermeye devam edeceğiz. Buna katkı veren milyonlara gönülden teşekkür ediyor ve diyoruz ki 'kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.'"