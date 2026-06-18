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CHP Osmaniye İl Başkanı Yavuzer: Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya'nın ve İradesi Yok Sayılmak İstenen Tüm Yol Arkadaşlarımızın Yanındayız

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın MYK kararıyla görevden alınmasına CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer tepki gösterdi. Yavuzer, seçilmişlerin iradesinin yok sayıldığını belirterek demokrasi ve parti iradesinin safında duracaklarını ifade etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın görevden alınmasına tepki gösterdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar kapsamında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, görevden alındı. Karara tepki gösteren CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya'nın ve iradesi yok sayılmak istenen tüm yol arkadaşlarımızın yanındayız. Üyelerimizin oylarıyla göreve gelmiş isimleri masa başı hesaplarla, kulislerle ve siyasi mühendislik girişimleriyle tasfiye etmeye çalışan anlayışın karşısındayız. Seçilmişlerin yerine atanmışların iradesini hakim kılma çabaları ne partimizin demokrasi anlayışıyla ne de örgüt kültürümüzle bağdaşır. Partimizi büyüten; emek veren örgütlerimiz, sandıkta ortaya konan irade ve üyelerimizin özgür tercihidir. Bu iradeyi görmezden gelen hiçbir girişimi meşru kabul etmiyoruz. Örgütün sesini kısmaya çalışanlara karşı, seçilmişlerin yanında; demokrasinin, adaletin ve parti iradesinin safında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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