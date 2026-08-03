Haberler

Fatih Altaylı, CHP cast iddiası soruşturmasında ifade verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı ifade verdi.

CHP'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine cast ajansı aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddiaları ve bu iddialara ilişkin yayınlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin Sarıyer'de gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fatih Altaylı, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılıkta ifade veren Altaylı, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Soruşturma

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin gerçekleştirdiği üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarına ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında Ebru Çelik, Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Nedim Bayhan savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı şüpheli sıfatıyla, Uğur Dündar ise ifade vermek üzere adliyeye çağrılmıştı.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Kulüpsüz kalan Jadon Sancho, büyük bir depresyonda

Kariyer yönetiminin önemi! Yaptığı hataların bedelini şimdi ödüyor
En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası taklalar attı

En mutlu günleri kabusa döndü: Gelin arabası böyle taklal attı
Göcek Tüneli'nde yangına müdahaleye giden kamu araçlarından ücret alındığı iddiasına ilişkin açıklama

Kahramanlardan para mı alındı? Ortalığı karıştıran iddiaya açıklama
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha

Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Kante depremi