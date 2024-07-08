Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu

Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğunu haftalık yapılan anketlerle takip eden CHP'nin araştırmalarından dikkat çeken sonuçlar çıktı. AK Parti seçmeninin, Özel'in en çok "vergide adalet" talebini desteklediği öğrenildi.

CHP, HAFTALIK ANKET YAPIYOR

Edinilen bilgiye göre; CHP, seçmenin görüşünü haftalık düzenlenen "odak anket"ler ile ölçüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğu, farklı partilerin seçmenlerinin bu konuşmaları nasıl değerlendirdiği belirleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

AK PARTİLİLER EN ÇOK "VERGİDE ADALET" TALEBİNE DESTEK VERİYOR

Parti kaynaklarına göre; AK Parti seçmeni en çok "vergide adalet" talebini destekliyor. MHP seçmeninin yüzde 50'ye yakını Özgür Özel'in söylemlerini olumlu karşılıyor. İYİ Parti seçmeninin tamamına yakını da Özel'in söylemleri doğru buluyor.

Diğer partilerin dışlayıcı tavrına karşın CHP'nin DEM Parti'ye yaklaşımının, DEM Parti seçmenine olumlu yansıdığı ifade ediliyor.