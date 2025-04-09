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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi

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Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

(ANKARA) - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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