CHP'nin Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi

(ANKARA) - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü "İrade Milletindir" Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre, Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.