CHP'nin Olağanüstü Kurultayı: Demokrasi ve Adalet Mücadelesi Vurgusu

Haber : İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Kurultayımızla birlikte Türkiye'mizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlarda demokrasi ve adalet mücadelesini devam ettirecek. Milli iradeye karşı yapılan bu darbe girişimine karşı ayakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

"Cezaevinden çıkıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Olağanüstü Kurultay, kumpaslara karşı alınmış bir karar. Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, çıkmış olduğumuz bu yolda devam edeceğiz. Dünya demokrasi tarihine geçecek işler yapıldı bu dönemde. 15,5 milyon kişiyle ön seçimde cumhurbaşkanı adayımızı belirledik, büyük bir olay. Aynı gün cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı. Cezaevinden çıkıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kurultayımızla birlikte de Türkiye'mizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meydanlarda demokrasi ve adalet mücadelesini devam ettirecek. Milli iradeye karşı yapılan bu darbe girişimine karşı ayakta olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.