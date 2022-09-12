CHP'nin masasındaki son anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark 7 puan

Her fırsatta cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazır olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gelen son seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılaştırıldığı anket sonucuna göre CHP lideri, Erdoğan'a yüzde 7.2 fark attı.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağı açıklanmıştı. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı ise belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili ismi sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta adaylığa yeşil ışık yakıyor.

"LİDERLER UZLAŞIRSA ADAYLIĞA HAZIRIM"

CHP lideri son olarak konuk olduğu programda aday olup olmayacağı sorusuna "Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lider oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. TC Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NA SUNULDU

Tüm gözler Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı güne çevrilmişken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasına gelen seçim anketi ise dikkat çekti. CHP'nin Parti Meclisi toplantısında Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy'un saha çalışmalarından derlenmiş veri ve analizler ele alındı. Sunumu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da izlediğini belirten gazeteci İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kime oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtların oranlarını paylaştı.

İKİ LİDER ARASINDAKİ FARK YÜZDE 7.2

Sonuçlara göre katılımcılardan yüzde 53.6'sı Kılıçdaroğlu'na, yüzde 46.4'ü ise Erdoğan'a vereceğini söylüyor. Aradaki fark yüzde 7.2. "HDP seçmenlerinin yüzde 100'ü Kılıçdaroğlu'nu destekliyor." ifadelerini kullanan Saymaz "Bu oran CHP'lilerin de üzerinde. Çünkü CHP'liler yüzde 3.4 fire veriyor. İYİ Partililerin yüzde 8.7'si ise Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. MHP'lilerin yüzde 35.3'ü ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtiyor." diye belirtti.

"ALEVİ CUMHURBAŞKANI ADAYINA OY VERMEM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 23.6

Saymaz yazısının devamında şu bilgileri aktardı: "'Alevi cumhurbaşkanı adayına oy verir miydiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 33.8'i 'Kesinlikle verirdim' derken, yüzde 22.3'ü 'Veririm' diyor. Toplamı yüzde 56.1 yapıyor. Yüzde 17.8'i kesinlikle vermeyeceğini, yüzde 5.8'i ise vermeyeceğini kaydediyor. Toplam yüzde 23.6. Kararsızlar yüzde 20.3'de kalıyor. AK Partililerin yüzde 40.9'u, İYİ Partililerin yüzde 25'i ve MHP'lilerin yüzde 24.6'sı Alevi bir adaya oy vermeyeceğini söylüyor."