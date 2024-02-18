CHP'nin Malatya adayı Veli Ağbaba'dan tuhaf sözler: Emrinizdeyim, elimi değil gövdemi sokmaya geldim

31 Mart yerel seçimleri öncesinde adaylar kendi bölgelerindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Malatya'da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine geldi.

VELİ AĞBABA'DAN TUHAF SÖZLER

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba katıldığı seçim mitinginde vatandaşlara ilginç bir konuşma yaptı.

"ELİMİ DEĞİL GÖVDEMİ SOKMAYA GELDİM"

Ağbaba, "Emrinizdeyim. Elimi değil gövdemi sokmaya geldim. Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim, huzurunuza geldim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ağbaba'nın ne demek istediği tam olarak anlaşılamazken, mitingde kaydedilen görüntü büyük ses getirdi.