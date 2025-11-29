Haberler

CHP'nin Kurultayında Yeni Başlangıç Vurgusu

Güncelleme:
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 39'uncu Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamalarda, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı toplumun gerekli dersi vereceğine inanarak sandık çağrısında bulundu. Sümer, kurultayın partilerine ve ülkeye yeni bir başlangıç olacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Önümüzdeki süreçte haksızlığa, hukuksuzluğa karşı inanıyorum ki toplum gerekli dersi verecektir. Bir an önce sandık gelecek, Türkiye'de tekrar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi onların bıraktığı ışıkla yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sümer, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın söylediği gibi iktidar kurultayımız. Tüm Türkiye'den gelen vatandaşlarımızı da görüyorsunuz. İnanılmaz bir heyecan var. 39'uncu kurultayımız hem partimize hem de ülkemize inanıyorum ki yeni bir başlangıç olacak. Sayın Genel Başkanımızın son dönemde gösterdiği inanılmaz performans ve çalışma çabasıyla, milletvekillerine ve tüm örgütümüze büyük görev düşüyor. Önümüzdeki süreçte haksızlığa, hukuksuzluğa karşı inanıyorum ki toplum gerekli dersi verecektir. Bir an önce sandık gelecek, Türkiye'de tekrar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi onların bıraktığı ışıkla yönetmeye devam edeceğiz."

