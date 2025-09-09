CHP'nin Eski İl Binasındaki Polis Ablukası Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki polis ablukası devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burası dediğim gibi bu dakikadan sonra il binası değil. Kayyum Gürsel Tekin'in de burada olmasına gerek hiç yoktu zaten. Lütfen o da gitsin nerede görev yapacaksa belirtilmiş, o kanunsuz görevini orada yapsın. Daha fazla burada partilisini, ilçe başkanını insanları provoke etmesin" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından, Genel Başkan Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verilen Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki polis ablukası sürüyor. CHP'nin birçok kademesindeki yöneticinin binaya girişine izin verilmiyor. Bina önünde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşanan duruma şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Maalesef il binamıza sadece bir kayyum atanmadı, parti yöneticilerinin, Parti Meclisi üyelerinin, Disiplin Kurulu üyelerinin, ilçe başkanlarının girişi yasaklanıyor. Bu ancak sıkı yönetim dönemlerinde askeri mahkemelerin alabileceği karardır. Mahkeme sadece hukuksuz olarak buraya 5 kişilik bir kayyum heyetine karar verdi. Mahkeme 'Buraya şunlar girebilir' diye bir karar vermedi. Bundan vaziyet çıkaran iktidar, bu dakikadan itibaren siyaset kurumuna fiilen el koymuştur.

"Utanç verici bir manzaradır"

Hiçbir polisin burada 'şu girecek, bu girecek' diye yöneticilere bir ayrım yapmaya hakkı yoktur. Utanç verici bir manzaradır. Burası polis okuluna dönmüş vaziyette. Her katta polisler var. Neden? Soruyorum, bunun sebebi nedir? Neden? Gürsel Tekin burada, siyah minibüsüyle buraya kadar geliyor. Ben Meclis'in bana vermiş olduğu kırmızı plakayla, Meclis'in aracıyla arabamla buraya gelemiyorum. Benim korumamı alırken zorluk çıkartıyorlar. Olmaz. Ben buradan İçişleri Bakanı'na, İstanbul Valisi'ne, Emniyet Müdürüne sesleniyorum, polis ile bizi karşı karşıya getirmeyin. Buradan polisi çekin. Ben polisle tartışmak istemiyorum. Gerçekten tartışmak istemiyorum. Hiçbiriyle tartışmak istemiyorum.

"Bir karar göstermiyorlar"

Burada durmaktan polis hoşlanmıyor biliyorum. Ben de onlarla tartışma yapmaktan hoşlanmıyorum. Ne işi var polisin burada? Allah aşkına bakın. Toplamda tüm alana baktığınız zaman 10 km'lik alan kurtarılmış bölge olarak ilan edilmiş. Polisler konulmuş, seçilmiş ilçe başkanları gelemiyor. ve şurası bu dakikadan sonra il binamız değil. O yüzden ilçe başkanlarını, parti yöneticilerini alın. Böyle bir hakkınız yok. Eğer diyorsanız ki 'Vali böyle bir emir verdi' onu bilelim. Onu da söylemiyorsunuz. Bir karar da göstermiyorlar. O yüzden fiili bir durum var. Biz buradayız. Burası dediğim gibi bu dakikadan sonra il binası değil. Kayyum Gürsel Tekin'in de burada olmasına gerek hiç yoktu zaten. Lütfen o da gitsin nerede görev yapacaksa belirtilmiş, o kanunsuz görevini orada yapsın. Daha fazla burada partilisini, ilçe başkanını insanları provoke etmesin."