CHP'nin Bolu Mitingi: Adnan Beker Halkın Yoksulluğuna Dikkat Çekti

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Bolu'da düzenlenen mitingde halkın yaşadığı adaletsizlik ve yoksulluğa dikkat çekti. 59. mitinglerinin spontane geliştiğini belirten Beker, vatandaşların kendi isteğiyle geldiklerini vurguladı.

(BOLU) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Şimdi bu 59. mitingimizin hepsi spontane gelişen, halkın geldiği mitingler. Taşıma olsa zaten 59 miting yapamayız. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı, vatandaş da geçim sıkıntısı var, yoksulluk var, insanlar perişan. Bunun tepkisi meydanlara yansıyor" dedi.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Türkiye'nin her hafta başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerini bugünkü adresi Bolu... Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Şimdi bu 59. mitingimizin hepsi spontane gelişen, halkın geldiği mitingler. Vatandaş kendisi geliyor. Taşıma olsa zaten 59 miting yapamayız. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı, vatandaş da geçim sıkıntısı var, yoksulluk var, insanlar perişan. Bunun tepkisi meydanlara yansıyor" dedi. Beker, şöyle devam etti:

"Bakın ben Ayşe Barım'ı tanımam. Ama yargılandığı mahkemesinin serbest bıraktığını, itiraz ederek bir üst mahkemenin tutuklaması diye bir şey görülmemiş. Böyle bir şey olmaz. Çünkü iddianame hazırlanmış, mahkemesinde yargılanıyor. Ceza verecek, beraat ettirecek mahkeme, yargılandığı mahkemedir. O zaman kimsenin iddianame beklemesine gerek yok. Çıktığı mahkemelerde itiraz ederek tekrar tutuklanabilir. Onun için bugün Bolu'dayız. Vatandaş akın akın geliyor. Bütün mitingleri siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bolu'muzdayız. Akşam da milletvekillerinin toplantısı var."

