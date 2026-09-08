CHP'nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü için Genel Merkez'de hazırlıklar sürüyor

(ANKARA) - CHP'nin 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezinde hazırlıklar sürüyor. Genel Merkez binasına, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı afişler ve 103'üncü yıl vurgusunun yapıldığı bayraklar asıldı.

CHP, 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir afiş asıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ifadesinin yanı sıra "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" mesajı yer aldı. Binanın giriş kapısı da afişlerle donatılırken, asansörlere de kuruluş yıl dönümüne ilişkin mavi renkli görseller giydirildi. Öte yandan yarın düzenlenecek etkinlik için Genel Merkez'in bahçesinde sahne hazırlıkları da başladı.

CHP'NİN 103'ÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMI

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek program, Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle başlayacak. Program kapsamında saat 09.15'te Anıtkabir Aslanlı Yol girişinde buluşulacak. Saat 10.00'da çelenk sunulmasının ardından, saat 10.15'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Saat 10.30'da ise 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri ziyaret edilerek çelenk sunulacak.

Saat 15.00'te Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanlarının katılımıyla "Geçmişin ve Geleceğin Tespiti" başlıklı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de Bellek Müzesi'nde "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşması yapılacak. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.

Programda saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 dakika sürecek gösterinin ardından saat 21.30'da Pyro Show gösterisi yapılacak ve program sona erecek. Öte yandan 19.30-21.30 saatleri arasında 9 Eylül temalı ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA