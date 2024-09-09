CHP Nazilli İlçe Başkanlığı 101. yıl dönümü etkinliği düzenledi
Nazilli'de, CHP İlçe Başkanlığınca partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İstasyon Meydanı'ndaki programda, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ökmen, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını andı. Daha sonra partiye uzun yıllar hizmet etmiş kişilere plaket verildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Nazilli'deki etkinliğe katıldı.
Nazilli'de, CHP İlçe Başkanlığınca partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İstasyon Meydanı'ndaki programda, CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ökmen, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını andı.
Daha sonra partiye uzun yıllar hizmet etmiş kişilere plaket verildi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de Nazilli'deki etkinliğe katıldı.