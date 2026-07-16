Haberler

CHP Myk, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda ekonomik ve siyasal gelişmeler, kurultay takvimi ve parti örgütlerindeki revizyon ele alınacak.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp

Myanmar'da göçmen teknesi battı! 500'den fazla kayıp
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı