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CHP Milletvekillerinden İmamoğlu'na Destek Paylaşımları

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonunda yaptığı savunmaya ilişkin fotoğraflar, CHP milletvekilleri tarafından sosyal medyada paylaşılarak destek verildi. Milletvekilleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve yargılanmasına tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşma salonunda savunma yaptığı ana ilişkin bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve bu davada yargılanmasına tepkilerini dile getirdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in ailesine yönelik sözleri nedeniyle savunmasını yaptığı duruşma salonunda çekilen bir fotoğraf, CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tarihe not düşülsün:  Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Tüm gençlerimiz ve onların Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin iradesine yargı eliyle yapılan siyasi darbenin ellerini çekene kadar durmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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